إيمانويل ماكرون يوجه قبلة وتحية لبائع مصري بأحد بازارات خان الخليلي

أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبلة لأحد بائعى البازارات بشارع خان الخليلي، حيث وجه البائع المصرية قبلة على الهواء ورفع علم فرنسا مما جعل الرئيس الفرنسي برد القبلة والتحية.

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.

والتقط عدد من المصريين صور السلفي مع الرئيسان وسط هنافات بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي.

كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

كما أصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبري بخان الخليلي كما قام الرئيس الفرنسي بتحية المصريين.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غد الإثنين.