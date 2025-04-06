الجيش الإسرائيلي: 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن نحو عشرة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في أشدود وعسقلان والمناطق المحيطة.

وأضاف الجيش في بيان أوردته صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن غالبية الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.

وقال إيلي بن مدير نجمة داوود الحمراء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في موقع سقوط شظايا صاروخ في عسقلان، لكن بلدية عسقلان قالت إن الإصابات ناجمة عن إصابة مباشرة بالصاروخ، وليس عن حطام صاروخ اعتراضي.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الصواريخ أطلقت من دير البلح وسط قطاع غزة.