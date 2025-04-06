محمد رضوان نائبا لرئيس جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف

أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا رسمية بتكليف الدكتور محمد سعيد رضوان – نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للإتفاقيات والإستكشاف بجانب قيامه بمهام عمله الأصلي.

ويأتي ذلك في إطار المحور الأول لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع الرقعة الاستكشافية في جميع مناطق جمهورية مصر العربية وتسريع وتيرة الإنتاج، وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بجنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر ، وفتح آفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة وكذلك توفير المزيد من البيانات السيزمية للمناطق الجديدة، وحرصا على تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة ذات الخبرات الهامة.