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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وماكرون يوجهان التحية لأهالي خان الخليلي

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
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اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.

والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات بنحبك يا ريس..بنحبك ياسيسي. كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.
كما اصطحب الرئيس السيسي، نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبرى بخان الخليلي، وقام الرئيس الفرنسي بتحية المصريين.
واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غدٍ الإثنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي خان الخليلي