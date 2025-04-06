غرفة السياحة: السماح بعمل الأتوبيسات غير الكهربائية داخل الأهرامات

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن توصلها لاتفاق مشترك مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير منطقة الأهرامات حول بعض مطالب الشركات فيما يخص بدء التشغيل التجريبى للمنطقة الأثرية بالأهرامات اعتبارا من 8 أبريل 2025 بوضعها الجديد.



وأوضحت الغرفة، أنه فور علمها بالغلق النهائى لمدخل المنطقة من ناحية فندق المينا هاوس، وقصر دخول المترددين على المنطقة على مدخل الفيوم فقط، على أن يكون الخروج فقط من خلال مخرج الفيوم، شكلت الغرفة لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة للتواصل مع الشركة المسئولة عن التطوير وتم عقد العديد من الاجتماعات والزيارات للموقع، وبعد العديد من المناقشات والمفاوضات وتبادل الرؤى والمقترحات تم التوصل إلى أفضل صورة ممكنة للمسارات لتيسير وتسهيل زيارة المنطقة الأثرية للأهرامات للشركات السياحية والسائحين.



وتابعت الغرفة في بيان: "وقد تم الإتفاق مع الشركة المسئولة عن التطوير على توفير أتوبيسات إضافية – غير كهربائية - في ظل محدودية الأتوبيسات الحالية التي تعمل بالكهرباء لنقل السائحين من خلال المسارات التي تم الاتفاق عليها، وذلك لحين قيام الشركة المسئولة عن التطوير بتوفير عدد كاف من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء (شاتل باص) لنقل السائحين من منطقة انتظار الأتوبيسات إلى أماكن الزيارة والعودة".



ونوهت: "وبجانب أن الزيارات ستتم فقط من خلال الشاتل باص، فقد تم الإتفاق على أن يتم استثناء برامج الرحلات السريعة (SEA CRUISES) أي السائحين القادمين لرحلات اليوم الواحد عبر جميع الموانى البحرية المصرية ( الإسكندرية – بورسعيد – السويس -البحر الأحمر) من استخدام الأتوبيسات الكهربائية (شاتل باص) لنقل السائحين بالأتوبيسات الخاصة بهم الى موقع الزيارة (بدون حقائب سفر)، ويتم الدخول من مدخل الفيوم والخروج من سفنكس".