بحضور نجوم الفن.. بدء فعاليات افتتاح مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة| شاهد

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة الذي يُنظمه مسرح نهاد صليحة برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقي، تحت رعاية أكاديمية الفنون بقيادة الدكتورة غادة جبارة، وذلك في قاعة سيد درويش.

وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والفنانين؛ حيث شارك في الحفل الدكتور أشرف زكي والنجمة روچينا والفنان إيهاب فهمي وأحمد سلامة والفنانة سما إبراهيم، إلى جانب حضور الفنانة ماجدة زكي والفنان محمد رضوان والفنان أيمن عزب.

كما تواجد الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي، رئيسة قسم التمثيل والإخراج، والمخرجان أحمد فؤاد وعمرو قابيل، مع وفرة من الفنانين المسرحيين.

بدأ الحفل بعرض مسرحي قدمه طلاب الأكاديمية، مما أضفى روح الإبداع والتجديد على الأمسية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة ثروت عكاشة، أعلن رئيس المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل الافتتاح، منهم الدكتور محمد عبد المعطي، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ودنيا سامي، وعلي صبحي، إلى جانب المهندس حازم شبل والمخرج المسرحي أحمد البنهاوي والفنان عمرو عادل وربيع سعد والفنانة مرام عبد المقصود والفنان كيرلس صابر.

كما كشفت اللجنة العليا للمهرجان عن تشكيل لجان التحكيم الخاصة بعروض مسرح العلبة الإيطالي والفضاءات غير التقليدية بقيادة مجموعة من المتخصصين.