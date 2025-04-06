35 ألف مستفيد من ندوات توعوية لصحة الفم والأسنان بالمنوفية خلال مارس 2025

شهدت محافظة المنوفية تنفيذ سلسلة من الفعاليات الصحية والتوعوية، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية صحة الفم والأسنان، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ومحافظة المنوفية.

حيث نظّمت إدارة الأسنان بمديرية الصحة، خلال شهر مارس 2025، 2296 ندوة توعوية داخلية بالإدارات الصحية والمستشفيات، استفاد منها 35,970 مواطنًا، إلى جانب 110 ندوات خارجية بعدد من المصالح الحكومية، استفاد منها 3,250 مواطنًا.

وجاءت هذه الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بعمل مدير مديرية الصحة.

نُفذت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة، وتحت رعاية الدكتورة جمالات الفقي، مدير عام طب الأسنان بالمديرية، وبمشاركة فعالة من الدكتور سعيد مصطفى، مسؤول التثقيف الصحي.

تأتي هذه الجهود دعمًا للمبادرة الرئاسية لرفع وعي المواطنين بصحة الفم والأسنان، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان لنشر الثقافة الصحية والوقائية بين المواطنين في مختلف المحافظات.