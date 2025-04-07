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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. قمة مصرية فرنسية أردنية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تنعقد اليوم الإثنين في القاهرة قمة مصرية أردنية فرنسية لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتبحث القمة، التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وأعلن ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الإثنين والثلاثاء.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين.

تطورات الأوضاع في غزة الرئيس الفرنسي السيسي