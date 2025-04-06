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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: أكثر من 9 غارات استهدفت جزيرة كمران الاستراتيجية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن جزيرة كمران تعرضت لأكثر من تسع غارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، شارحًا أن هذه الجزيرة تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر، وهي أكبر الجزر اليمنية، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 100 كم² ويصل عدد سكانها إلى حوالي 300,000 نسمة، سيطر الحوثيون على الجزيرة منذ عام 2015، وتُعتبر قاعدة عسكرية هامة.

أشار الموسمي، خلال رسالته على الهواء، إلى أن الغارات استهدفت مواقع حساسة على الجزيرة، بما في ذلك غرفة العمليات وقواعد الصواريخ والمعدات المتطورة التي تستخدمها الجماعة، منوهًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله قد يتواجدون داخل هذه الجزيرة، مضيفًا أن هناك قوارب مفخخة تستخدمها الجماعة لاستهداف السفن التجارية والعسكرية، فضلاً عن قواعد متقدمة لاستهداف الملاحة البحرية.

وفيما يتعلق بالغارات الأخرى، ذكر الموسمي أن هناك أيضاً ضربات استهدفت مواقع الحوثيين في صعدة، وأن الغارات على جزيرة كمران كانت تركز بشكل خاص على مواقع حيوية في الجزيرة.

جزيرة كمران مواقع الحوثيين في صعدة