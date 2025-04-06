ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف التدريبات غدا دون راحة

جوزية بيسيرو
جوزية بيسيرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استنئاف التدريبات غداً الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر. 

ويستعد الزمالك لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 وتعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.

البرتغالى جوزيه بيسيرو الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس عاصمة مصر فريق الزمالك مباراة مودرن سبورت مودرن سبورت نادي الزمالك