إعادة عرض مسرحية “شمس وقمر” في جدة لمنة شلبي

شهد المسرح العربي في منطقة الشاطئ بمدينة جدة حضورا جماهيريا مع إعادة عرض مسرحية “شمس وقمر”، والتي عادت لتضيء سماء الفعاليات الثقافية في المملكة العربية السعودية خلال عيد الفطر المبارك 2025.

وعرضت المسرحية أربع أيام متتالية، بعد أن نفذت جميع تذاكر العروض الأربعة في وقتٍ قياسي، مما يعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها.

وامتلأت مقاعد المسرح بالكامل، حيث توافد الجمهور من مختلف الأعمار للاستمتاع بالعرض الكوميدي المشوّق، الذي استطاع أن يجمع بين الضحك والإثارة وسط أجواء مليئة بالمفاجآت.

وقدمت الفنانة منة شلبي أداء مزدوج لشخصيتي “قمر” والنجمة الحقيقية، بينما قدّم الفنان بيومي فؤاد جرعة كبيرة من الكوميديا بأسلوبه المميز، إلى جانب مشاركة قوية من محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، ومصطفى البنا.

المسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج حمادة إسماعيل، ومدير إنتاج أحمد إسماعيل، منتج فني محمد رضا.