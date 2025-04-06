دوري أبطال أفريقيا.. موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السَوداني في الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وذلك للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

يعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يمثل الأهلي في الاجتماع الفني محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

وخاض الأهلي مرانه الأول في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا