ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

محمد شوقي نائب المدير
محمد شوقي نائب المدير الرياضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السَوداني في الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وذلك للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

يعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يمثل الأهلي في الاجتماع الفني محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

وخاض الأهلي مرانه الأول في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والهلال السوداني