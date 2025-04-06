فخري الفقي: قرارات ترامب الجمركية لاستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل ولايته الأولى وهو يتمتع بقوة عسكرية لافتة، لكنه كان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، الأمر الذي أثر على قدرته في تنفيذ سياسات اقتصادية حاسمة آنذاك.



وقال "الفقي" في لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن ترامب، ومع بداية ولايته الثانية، أصبح في وضع أكثر استعدادًا وجاهزية، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، من بينها فرض زيادة في الرسوم الجمركية على البضائع غير الأمريكية، في إطار خطة تهدف إلى استعادة قوة الاقتصاد الأمريكي وتحفيز الصناعة المحلية.



وأشار إلى أن هذه الرسوم وضعها ترامب لدول بعينها في مقدمتها الصين التي فرض عليها رسوم وصلت إلى 34%، متابعًا "وللأسف دون ذكاء الصين أكلت الطعم واتخذت قرار بفرض رسوم مضادة للبضائع الأمريكية".

وأكد الفقي، أن هذه القرارات تحمل أبعادًا إستراتيجية تتجاوز الشأن الاقتصادي المحلي، وقد يكون لها انعكاسات واسعة على مستوى التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي.

