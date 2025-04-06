خيتافي يكتسح بلد الوليد برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فريق خيتافي فوزًا كبيرًا على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "خوسيه زوريلا".

وجاءت بداية اللقاء نارية من جانب الضيوف، حيث افتتح رامون تيراتس إسباسيو التسجيل في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من كريستانوس أوتشي، ليضع خيتافي في المقدمة مبكرًا.

وعاد اللاعب نفسه، رامون تيراتس، ليُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19، هذه المرة بعد تمريرة من جوان بيرنات، مؤكدًا تفوق فريقه في أول 20 دقيقة من اللقاء.

واستمر الضغط من خيتافي، ليُسجل ماورو أرامباري الهدف الثالث في الدقيقة 38 بعد تمريرة جديدة من كريستانوس أوتشي، لينتهي الشوط الأول بتفوق خيتافي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، اختتم دومينغوس دوارتي الرباعية في الدقيقة 80، بعد تمريرة حاسمة من لويس ميا، ليؤكد الانتصار الكبير للفريق المدريدي.

بهذا الفوز، يحصد خيتافي ثلاث نقاط مهمة خارج أرضه، بينما تلقى بلد الوليد خسارة قاسية على ملعبه، قد تؤثر على موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات القادمة.