"عود كبريت".. التحريات تكشف السبب وراء اندلاع حريق بسنتر تجاري بالأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل شب في سطح سنتر تجاري يضم محلات مخصصة لبيع الأحهزة الكهربائية بشارع رمسيس وسط مدينة الأقصر دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

الحريق

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً للنجدة عن نشوب حريق هائل في سطوح لسنتر محلات، بمنطقة شارع رمسيس بالقرب من محطة الأقصر.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية في الأقصر بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق، وإخماد قبل امتداده إلى المنازل السكنية المجاورة، كما انتقلت سيارتي إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، فيما انتقل فريق ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر إلى محل الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وأفادت تحريات المباحث بمديرية أمن الأقصر، أن سبب وقوع الحريق هو لهو طفلين 8 أعوام، والآخر 9 أعوام، بأعواد الكبريت في السنتر التجاري، وعلى إثر ذلك اندلعت النيران في الفايبر الخاص بالسطح، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، ولكنه أسفر عن خسائر مادية فادحة، نتيجة احتراق الأجهزة الكهربائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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