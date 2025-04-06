تمويل مشروعات صغيرة بقرابة 5 ملايين جنيه في دمياط

التقت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اليوم مع حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط، لمتابعة آخر المستجدات بالخدمات التى يقدمها الفرع لتقديم الدعم اللازم للمشروعات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وتلقت خلال اللقاء تقريرًا جاء حول جهود الفرع خلال الربع الأول من العام الجارى ، تضمن عدد من المؤشرات التى جاء أبرزها تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بحوالي ٤ مليون و ١٢٧ الف جنيه ، وفرت ١٢٧ فرصة عمل ، علاوة على تقديم خدمات غير مالية ، بإصدار ٢١ رخصة توفيق أوضاع و ٣٢ شهادة تصنيف و ٣٢ شهادة مزايا ، هذا بالإضافة إلى إقامة ندوات تعريفية بأنشطة الجهاز و دورات تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية ، فضلاً عن الاشتراك فى ١١ معرض داخلى باجمالى ١٩٧ عارض أبرزهم معرض " صنع في دمياط " ، والذى تخطت حجم مبيعات مرحلتيه الأولى والثانية ١٣٢ مليون جنيه ، وأشار التقرير أيضًا إلى عقد دورة تدريب المدربين الوطنيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية استهدفت ٢١ متدرب ، ودورة ابدأ وحسن مشروعك بالتعاون مع المنظمة استهدفت ٩٨ متدرب .

واشادت " نائب المحافظ " بما حققه الجهاز من جهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و مساعدة الشباب على بدء وتطوير مشروعاتهم ، مؤكدة أن المحافظة تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتعزيز تلك الجهود.

قالت الدكتورة شيماء آلصديق نائب محافظ دمياط إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة مطروحة والترويج لها بما يحقق جذب المزيد من الاستثمارات وهي ما سنعلن عنه الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

واكملت نائب محافظ دمياط إن هناك آليات لتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها بما يحقق جذب المزيد من الاستثمارات،

و بحثت " نائب المحافظ " مخططات التنفيذ لاتخاذ خطوات جادة بهذا الملف ، وناقشت أيضًا كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، وآليات تخطيها ، وذلك لتنفيذ خطط تعظيم الاستفادة من حديقة الخالدين و هيكل الكوبرى المعدنى، و كذلك عدد من المشروعات الاستثمارية.