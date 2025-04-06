محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء فى وفاة النائبة رقية الهلالي

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، واجب العزاء فى وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والتى وافتها المنية أمس، وذلك بمقر العائلة بمدينة المنشأة.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، فى حضور النائب زكريا حسان، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية .

وتقدم المحافظ بخالص التعازى والمواساة لعائلة الفقيدة ، داعيا المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يدخلها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

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