ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء فى وفاة النائبة رقية الهلالي

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، واجب العزاء فى وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والتى وافتها المنية أمس، وذلك بمقر العائلة بمدينة المنشأة.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، فى حضور النائب زكريا حسان، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية .

وتقدم المحافظ بخالص التعازى والمواساة لعائلة الفقيدة ، داعيا المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يدخلها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

1000073155
1000073155
1000073154
1000073154
1000073156
1000073156
1000073157
1000073157
رقية الهلالي وفاة النائبة رقية الهلالي رقية الهلالي عضو مجلس النواب مدينة المنشأة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج