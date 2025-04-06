تحرير 20 محضر إشغالات بسوهاج

قاد هلال زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة مرافق مكبرة بنطاق المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغلات بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة استهدفت شارع عمر مكرم، ومدخل المدينة الغربي، وشريط السكة الحديد، وامتداد شارع عمر مكرم، مشيرا إلى رفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، ورفع مستوى النظافة بتلك المناطق، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر مخالفات إشغالات، والتحفظ على أكثر من 150 من المضبوطات.

وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمدينة والقرى التابعة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع ، وتحقيق السيولة المرورية، وتمكين المواطنين من استخدام الأرصفة بعد رفع الإشغالات منها.