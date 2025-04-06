أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 6 أبريل 2025

ارتفع سعر الأسماك والمأكولات البحرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 داخلل سوق العبور للجملة، مقدار 26 جنيها في المتوسط منذ انتهاء موسم عيد الفطر المبارك.

السمك البلطي وقشر البياض

بلغ سعر كيلو البلطي نمرة 1 نحو 96 جنيها والبلطي نمرة 2 نحو 78 جنيها في الكيلو والبلطي الأسواني نحو 70 جنيها والفيليه البلطي نحو 250 جنيها وقشر البياض نحو 280 جنيها وقشر البياض البلدي نحو 200 جنيه وقشر البياض الخليجي نحو 110 جنيهات وكيلو القراميط والشيلان نحو 70 جنيها للكيلو.

المكرونة والبرانيس

سجل سعر كيلو الثعابين نحو 550 جنيها للكيلو والمكرونة الخليجي نحو 140 جنيها والمكرونة السويسي نحو 150 جنيها والبرانيس الأسكندراني نحو 150 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها.

السبيط والكاليماري

بلغ سعر كيلو سمك موسي نحو 340 جنيها والسبيط والكاليماري والسابيا نحو 340 جنيها والقرش نحو 150 جنيها للكيلو والسمك الحدادي نحو 40 جنيها.

الكابوريا والمرجان

وصل سعر كيلو الكابوريا نحو 180 جنيها والمرجان نمرة 1 نحو 300 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 170 جنيها والمرجان المجمد نحو 60 جنيها.

سعر البربون

بلغ سعر كيلو البربون نمرة 1 نحو 320 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 170 جنيها والبربون المجمد نحو 60 جنيها والدنيس نحو 275 جنيها.

الجمبري والبوري

وصل سعر كيلو الجمبري الجامبو نحو 700 جنيها والجمبري نمرة 1 نحو 570 جنيها والجمبري نمرة 2 نحو 500 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 370 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 195 جنيها للكيلو والبوري نمرة 2 بنحو 130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الشعور نحو 300 جنيه والوقار 350 جنيها للكيلو والقاروص واللوت بـ350 جنيها والموزة نحو 100 جنيه والباغة بـ35 جنيها للكيلو والكسكمري بـ80 جنيها والسردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريل المجمد بنحو 140 جنيها.