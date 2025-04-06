رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال الإنشاء بكليتي الهندسة وطب الأسنان.. صور

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولات ميدانية تفقدت خلالها عدد من المواقع الإنشائية التابعة للجامعة بمدينة طيبة،، للوقوف على آخر المستجدات بمواقع المنشآت؛ ولمتابعة نسب الإنجاز بها، في إطار متابعتها الدورية لمعدلات التنفيذ وسير العمل على أرض الواقع.

جولة رئيس الجامعة

وشملت الجولة، التي رافقها خلالها الدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة، تفقد الأعمال بمباني كليتي الهندسة وطب الأسنان "تحت الإنشاء"، إلى جانب موقع المستشفى الجامعي، واستكملت رئيس جامعة الأقصر جولتها بتفقد منطقة الـ165 فدان، بالإضافة لمتابعة أعمال توصيل المرافق للمنشآت التعليمية.

رئيس جامعة الأقصر تؤكد على ضرورة إنجاز الإنشاءات وفقًا للجدول الزمني

وخلال الجولة، استمعت الدكتورة صابرين إلى عرض تفصيلي حول نسب الإنجاز، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وفقًا للجدول الزمني المحدد، لتلبية احتياجات الجامعة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

وقالت الدكتورة صابرين، أن الجامعة تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدةً بحجم المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها على أرض جامعة.

وشددت رئيس الجامعة، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مشيرةً إلى أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.

وأوضحت رئيس الجامعة أن إنجاز المنشآت الجديدة يأتي ضمن خطة استراتيجية؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومواكبة للتطورات الحديثة، مؤكدة ان جامعة الأقصر ستواصل العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات المستقبلية؛ التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق تطلعات المجتمع الأكاديمي.

كما شدد الدكتورة صابرين عبد الجليل، خلال جولاتها على أهمية أن تكون المنشات الجديدة ذكية خضراء، تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية؛ في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

كانت رئيس الجامعة، قد عقدت اجتماعًا مع عدد من المهندسين بالشركات المنفذة للمنشآت؛ كما استمعت لشرح تفصيلي حول آخر معدلات الإنجاز داخل منشآت الجامعة، بحضور المهندس عبد الهادي مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، وشددت على ضرورة سرعة إنجاز كافة المنشآت؛ بخطوات استباقية للجدول الزمني وإسراع وتيرة العمل؛ بما يتوافق مع تلبية احتياجات الجامعة.

جولة الإنشاءات (1)

جولة الانشاءات (1)

جولة الإنشاءات (1)

جولة الإنشاءات (2)

جولة الانشاءات (2)

جولة الإنشاءات (2)

جولة الإنشاءات (3)

جولة الانشاءات (3)

جولة الإنشاءات (3)

جولة الإنشاءات (4)

جولة الانشاءات (4)

جولة الإنشاءات (4)

جولة الإنشاءات (5)

جولة الإنشاءات (5)

جولة الإنشاءات (6)

جولة الانشاءات (6)

جولة الإنشاءات (6)

جولة الانشاءات (7)

جولة الإنشاءات (7)

جولة الانشاءات (8)

جولة الإنشاءات (8)

جولة الانشاءات (9)

جولة الإنشاءات (9)

جولة الإنشاءات (10)

جولة الإنشاءات (11)

جولة الانشاءات (12)

جولة الإنشاءات (12)

جولة الانشاءات (13)

جولة الإنشاءات (13)

جولة الإنشاءات (14)

جولة الإنشاءات (15)

جولة الإنشاءات (16)

جولة الإنشاءات (17)

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جولة الإنشاءات (19)

جولة الإنشاءات (20)

جولة الإنشاءات (21)

جولة الإنشاءات (22)

جولة الإنشاءات (23)