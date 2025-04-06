أشرف العشري: التنسيق المصري السعودي يدعم جهود التهدئة في غزة

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن الاتصال الذي جمع بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في هذا التوقيت يأتي في إطار التنسيق المشترك بين البلدين للحفاظ على الأمن القومي العربي في المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاتصال كان له دور كبير في دعم الجهود المصرية الخاصة بتهدئة الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على أهمية العودة إلى مفاوضات المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مواجهة التعسف الإسرائيلي ورفض إسرائيل تنفيذ مخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة في يناير.

وأشار العشري إلى أن التحركات العربية تتواصل بشكل مكثف، لاسيما من خلال التنسيق بين مصر والسعودية، مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بهدف إيجاد مخرج للأزمة في غزة، لافتا إلى أهمية الجهود المصرية المستمرة، بما في ذلك تقديم المبادرات المختلفة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، وتحقيق تقدم في ملف الأسرى والسجناء.

وفيما يتعلق بإمكانية تفعيل خطة إعادة إعمار غزة، أشار العشري إلى أن هذه الخطط تعتمد على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتهيئة الأجواء لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن القاهرة تعمل على تنسيق جهود عربية ودولية لتحقيق إعادة الإعمار من خلال مؤتمر دولي، مع إشراك المجتمع الدولي في هذا المشروع.