مصر تحصد 4 ميداليات في البطولة الدولية للتجديف الشاطئي بقبرص

نجح المنتخب المصري للتجديف في حصد 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الدولية للتجديف الشاطئي المقامة في قبرص خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري بمشاركة عدد من المنتخبات القوية.

فاز منتخب الفراعنة بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين، حيث حصد ياسين مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الفردي تحت 14 سنة، بمشاركة 7 قوارب، كما حصد الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الزوجي المختلط ناشئين، بمشاركة 7 قوارب.

فيما فاز بالميداليات الفضية مروان الشافعي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الفردي ناشئين، من بين 20 قاربًا، ومريم عوض الله بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الفردي ناشئات، بمشاركة 9 قوارب.

وحقق باقي لاعبي المنتخب المصري نتائج مشرفة حيث فاز يوسف سلامة بالمركز الخامس في سباق الفردي ناشئين، من أصل 20 قاربًا، وسلمى صفوان المركز الخامس في سباق الفردي ناشئات، من بين 20 قاربًا، ورقية مصطفى المركز السادس في سباق الفردي ناشئات، بمشاركة 20 قاربًا.

وفي سباق العمومي الفردي والذي يعد واحدا من أقوى سباقات البطولة شارك فيه 36 قاربًا، من بينهم 7 لاعبين أبطال عالم و2 لاعبين أولمبيين، أحدهم بطل أولمبي حائز على ذهبيتين أولمبيتين وفي هذا السباق حقق زياد سلامة المركز التاسع، وعمر القماطي المركز السابع عشر مما تعد تلك النتائج إنجازًا كبيرًا في مواجهة هذا الحجم من الخبرات العالمية والمستوى التنافسي المرتفع.

تقدم اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالشكر إلى اللاعبين على هذا الإنجاز الذي تحقق في البطولة الدولية للتجديف الشاطئي بقبرص، متابعا أن هذا الإنجاز يؤكد أن التجديف الشاطئي المصري يسير بخطى ثابتة، حيث تُعد هذه الرياضة إحدى الرياضات المُدرجة في دورة الألعاب الأولمبية، وتمثل نتائج بعثة الفراعنة في بطولة قبرص الدولية خطوة مهمة في طريق التأهل والمنافسة في أولمبياد الشباب داكار 2026، تمهيدًا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

أضاف "القماطي" أن لجنة التجديف الشاطئ بالاتحاد تسعى باستمرار لتطوير اللاعبين اللاعبات فنيا من خلال المشاركة في البطولات بهدف رفع المستوى الفني والبدني للاعبين، مقدما الشكر لهم حيث يشرف على لجنة التجديف الشاطئ القبطان محمد سلامة نائب رئيس الاتحاد، والكابتن كمال حسن، رئيس لجنة التجديف الشاطئي.

ضمت بعثة المنتخب المصري 13 فردًا، بقيادة الكابتن هند عصام عرفات، مدربة المنتخب ورئيسة البعثة، إلى جانب الكابتن عبد الرحمن صفوت، مدرب المنتخب، و11 لاعبًا يمثلون مصر في مختلف الفئات، حيث ضمت قائمة اللاعبين ياسين مصطفى تحت 14 سنة،أما منتخب الناشئين، مريم عوض، مروان الشافعي، يوسف سلامة، ياسين القماطي، سلمى صفوان، رقية مصطفى، فيما ضم المنتخب الأول، عمر القماطي، زياد سلامة، عبدالمعز يحيى، رُبي حسام.