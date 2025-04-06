الروسي أوفشكين يتصدر قائمة هدافي دوري الهوكي الوطني بعد تحطيم رقم جريتسكي

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، تحقيق اللاعب الروسي ألكسندر أوفشكين إنجازًا تاريخياً غير مسبوق في رياضة الهوكي، بعد أن أصبح أفضل هداف في تاريخ دوري الهوكي الوطني (NHL)، بتسجيله 895 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية.

وأوضح البيان أن أوفشكين تمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم أسطورة الهوكي واين جريتسكي، والذي ظل صامدًا منذ أكثر من 26 عامًا، واصفًا الإنجاز بأنه "لحظة فخر للرياضة الروسية".

واختتمت السفارة بيانها بعبارة تهنئة للبطل الروسي قائلة: “مبروك لبطلنا”

ويعد ألكسندر أوفشكين من أبرز نجوم الهوكي العالميين، وقد حصد العديد من الألقاب والأوسمة خلال مسيرته التي تواصلت لعقود، ليتوج اليوم بلقب الهدّاف التاريخي للدوري الأشهر عالميًا