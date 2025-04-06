"تعليم القاهرة" تنشر بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نشر نموذج البوكليت لمادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك على منصاتها الرسمية وصفحات الإدارات التعليمية المختلفة، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتعميم نظام البوكليت، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلاب والحد من فرص الغش، من خلال دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، بما يضمن مزيدًا من التنظيم والانضباط داخل لجان الامتحانات.

وأكدت المديرية أن نشر البوكليت سيساعد الطلاب على التدريب العملي على شكل الورقة الامتحانية الجديدة، وتعزيز قدرتهم على تنظيم الوقت وحل الأسئلة بطريقة منهجية.

كما دعت المديرية الطلاب والمعلمين إلى الاطلاع على النموذج وتخصيص وقت لحله في الحصص الدراسية، مشيرة إلى استمرار دعم العملية التعليمية تحت شعار "معًا من أجل النهوض بالعملية التعليمية".