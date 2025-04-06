قطر تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

تستضيف دولة قطر إجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد العربى للرياضة العسكرية " 39 " والمكتب التنفيذى ” 61 ” واللجان المعاونه للإتحاد ” الفنية الرئيسية، والإعلامية، والعلمية ”، بمدينة الدوحة، وذلك خلال الفترة من 7 - 13 أبريل 2025 تحت رعاية الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعى - رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

يترأس الإجتماعات العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد - مدير الإتحاد الرياضى العسكرى بدولة قطر ، بحضور اللواء محمد عزازى العسال ” مصر ” نائب رئيس الإتحاد ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية . وقد أكدت 19 دولة من الأعضاء بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية المشاركه فى الإجتماعات . سيتم خلال إجتماع الجمعية العمومية إجراء إنتخابات رئاسة الإتحاد وعضوية المكتب التنفيذي للدورة 2025 - 2028 .

هذا إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، وخطة إقامة البطولات والفعاليات العربية العسكرية للعام 2025 - 2028 ، وتحديد مواعيد ومكان هذة البطولات والمشرفين عليها من أعضاء المكتب التنفيذى واللجان بالإتحاد ، بالإضافة الى بحث السبل للارتقاء والنهوض بمستوى الرياضة العربية العسكرية ، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال . يحضر الإجتماعات وفد الأمانة العامة للإتحاد المستشار محمد الأمين الداه - مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية ، وعلي بدر أحمد سكرتير الإتحاد ، وعلي جاد محمد المدير المالي للإتحاد .