وفاة مريض فلسطيني بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ

لفظ مريض فلسطيني من غزة، أنفاسه الأخيرة بمستشفى العبور للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان، عقب وصوله أثناء فترة الهدنة الآخيرة بين المقاومة الفلسطينية و أسرائيل.

وكانت إدارة المستشفى، قد أبلغت الأجهزة المختصة بوفاة العقيد السابق بالشرطة الفلسطينية مازن محمود الصبيحي، قد وصل للقاهرة من معبر رفح للعلاج من مرض السرطان في أول شهر رمضان، وتم نقله للعلاج في مستشفى العبور للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ، الإ أن حالته تفاقمت وتم حجزه بالعناية المركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله إلى القاهرة لدفنه بمدافن السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

ونعته الجالية الفلسطينية بالقاهرة، حيث تحول الفيس بوك الي سرادق عزاء.

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