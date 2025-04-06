نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا

أشاد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وشدد"عمارة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، على دور الأثر التشريعي وأهميته وانه يطلق عليه بمؤشر قياس الأداء التشريعي.

وأوضح أن أنواع الشركات ما بين أموال وأشخاص ومختلط، مؤكدا أهمية شركات المحاصة وضرورة احتواء الاقتصاد لها نظرا لأهميتها داخل الإقتصاد وضرورة تشجيعها واحتوائها، وأنه على الرغم من من أن القانون قديم جدا إلا أن هناك دولا قد سبقت في الاحتواء والتطوير .

وطالب نائب التنسيقية وزير التموين بتنفيذ توصية الرقمنة وربط إصدار تراخيص الشركة إلكترونيا تيسيرا وتشجيعا للشباب ومنظومة الاقتصاد الوطني.

