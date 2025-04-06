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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية واستشفائية للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك"سيدات"
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خاض الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك"سيدات"، تدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانزيوم بفندق الإقامة بنيجيريا، استعدادًا لمواجهة دور الـ 16 من بطولة إفريقيا. 

وتصدر الزمالك المجموعة الثانية بعد الفوز علي كل من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري". من المقرر أن يواجه الزمالك في دور الـ 16 صاحب المركز الرابع في المجموعة الرابعة، الذي يحدد مع نهايه مباريات الجولة الثالثة 

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

 ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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