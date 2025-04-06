أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 6 أبريل 2025

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 إبريل 2025، داخل سوق العبور للجملة بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المعظم واحتفالات عيد الفطر المبارك.

سعر الطماطم والبصل

وصل سعر كيلو الطماطم لـ5.5 جنيه و البطاطس 7.5 جنيه للكيلو و البصل الأبيض 8 جنيهات والبصل الأحمر 13 جنيها للكيلو، و الكوسة 5 جنيهات في الكيلو

سعر الجرز والباذنجان

بلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات والفاصوليا 9 جنيهات للكيلو والباذنجان البلدي 7 جنيهات والرومي 10 جنيهات والباذنجان الأبيض 15 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها للكيلو و الفلفل الحامي البلدي 23 جنيها والألوان 55 جنيها.

الملوخية والخيار

بلغ سعر كيلو الملوخية 20 جنيها و الخيار البلدي 7 جنيهات والصوب بـ7 جنيهات والبازلاء بـ12 جنيها و السبانخ 7 جنيهات و القلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 9.5 جنيه و الثوم 19 جنيها للكيلو واللفت 5 جنيهات في الكيلو

ورق العنب والكرنب

وصل سعر كيلو البنجر 8 جنيهات والورق العنب البناتي أو البلدي بـ35 جنيها و الكرنب 5 جنيهات للواحدة والبروكلي 12 جنيها للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم

وعلي جانب الفاكهة التي سجلت هي الأخري ثباتا داخل سوق العبور للجملة في نهاية تعاملات اليوم الأحد حيث :

البرتقال واليوسفي

بلغ سعر كيلو البرتقال أبوسرة 26 جنيها والبرتقال الصيفي 16 جنيها واليوسفي 35 جنيها والكيموكوات 25 جنيها والجريب فروت بـ20 جنيها.

الليمون والعنب

وصل سعر كيلو الليمون البلدي 80 جنيها والليمون الأضاليا بـ 21 جنيها والعنب الأصفر او الأسود المستورد 120 جنيها.

التفاح والجوافة

بلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والجولدن 80 جنيها والسوري اللبناني 80 جنيها للكيلو والجوافة 17 جنيها والبلح الرملي بـ20 جنيها والسيوي بـ70 جنيها والثلاجة بـ20 جنيها.

الفراولة والكانتلوب

بلغ سعر كيلو الفراولة 22 جنيها و الكانتلوب 25 جنيها للكيلو و البطيخ بـ150 جنيها للواحدة