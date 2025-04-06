ماكرون يصل القاهرة بطائرات الرافال المصرية: رمز للتعاون الاستراتيجي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وذلك برفقة طائرات الرافال المصرية التي رافقت الطائرة الرئاسية الفرنسية.

ونشر ماكرون على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله، معلقًا: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات الرافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، حيث ستركز المباحثات الثنائية على الأزمة في غزة، بما في ذلك الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة، الرابعة لماكرون إلى مصر، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات حرجة، مما يعكس عمق العلاقات الفرنسية المصرية وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.