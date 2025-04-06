أضرار الإفراط في تناول الشيكولاته وطريقة علاج إدمانها

يحرص معظم المواطنين علي تناول كمية كبيرة من الشيكولاته، خاصة الأطفال،ورغم تعدد فوائد الشوكولاتة عند تناولها باعتدال إلا أن الإفراط في تناولها يطغى على هذه الفوائد، بل وقد يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية ونفسية، ومن أبرزها:

1.زيادة الوزن والسمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة.

2.تسوس الأسنان.

3.التأثير على صحة العظام وانخفاض كثافتها.

4.زيادة ألم نوبات الصداع النصفي لدى بعض المصابين به.

التأثير على الصحة النفسية، مثل الشعور بالذنب والقلق وربما الإصابة باكتئاب.

علاوة على ذلك، تتضمن أضرار إدمان الشوكولاتة ظهور أعراض انسحاب لدى بعض الحالات عند التوقف عن تناولها بصورة مفاجئة،

5الإحساس برغبة شديدة في تناول طعام حلو.

6.الشعور بالقلق وسوء الحالة المزاجية.

التهيج.

7.اضطراب في النوم.

8.صعوبة التركيز.

9.الشعور بالتعب العام وربما الدوخة.

الغثيان.



علاج إدمان الشوكولاتة

قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة وظهور سلوكيات إدمانها بدرجة تؤثر على الحياة اليومية إلى احتمالية الإصابة باضطرابات الأكل؛ لذا ينبغي مراجعة الطبيب لتلقي التشخيص والعلاج المناسب.

يوجد بعض النصائح التي قد تساهم في علاج إدمان الشوكولاتة وتقليل معدل تناولها،ومنها:

الحرص على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا لتجنب الإصابة بالجفاف، حيث قد يتسبب الجفاف في الرغبة في تناول الطعام.

استبدال الشوكولاتة بأطعمة أخرى صحية، ومنها المكسرات، والبذور، والفواكه.

تشتيت الانتباه كالمشي أو ممارسة هواية مفضلة عند الشعور برغبة في تناول الشوكولاتة.

إختيار أنواع الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسكريات مثل الشوكولاتة الداكنة، ويمكن إضافة الحليب أو الفاكهة الطازجة إليها لتحسين طعمها.

الحد من التوتر بأساليب صحية كممارسة الرياضة أو تمارين التأمل الواعي أو هواية مفضلة.

يعد الحصول على قدر كاف من النوم من افضل طرق للتخلص من ادمان الشيكولاته.

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يضم الأطعمة الغنية بالبروتين، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات.