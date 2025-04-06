برلماني يستعرض دور الشباب المصرى في دعم القضية الفلسطينية وكشف انتهاكات الاحتلال

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية دور الشباب المصرى في التوعية بالقضية الفلسطينية وتوعية الرأى العام بمعاناة الشعب الفلسطيني وضرورة السعى لتطبيق حل الدولتين علي أرض الواقع.



جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، ضمن وفد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.



واستعرض البنا في كلمته، دور الشباب المصرى في تقديم الدعم للشعب الفلسطينى الذى يعانى منذ عقود، وكذلك دور الشباب في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ ٧ أكتوبر أمام العالم من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر القصص ومقاطع الفيديو التى تسلط الضوء على الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأضاف عضو مجلس النواب، كما لعب الشباب دورا في دعم الشعب الفلسطيني عبر المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، إلي جانب تنظيم الاحتجاجات الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية، وأيضا والتواصل مع مسئولين حكوميين لحثهم علي اتخاذ مواقف لدعم القضية الفلسطينية والضغط علي البرلمانات والحكومات لاتخاذ قرارات لصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار البنا في كلمته إلي شباب البرلمانيين يعربون عن تطلعاتهم بشأن اتخاذ تدابير ملموسة للمضي قدما نحو حل الدولتين وإعادة التعايش بين الدولتين، مؤكدا أن "حل الدولتين" الذى تتبناه الدولة المصرية يعد أمرا واقعا مترجما من مبدأ الشرعية الدولية بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.

وأكد البنا، أن تحقيق السلام بالمنطقة، يتحقق من خلال حل الدولتين وتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان.



وأوضح أن منذ بداية الهجوم الإسرائيلي علي غزة قتل مالايقل عن ٥٠ ألف فلسطينى ونزح أكثر من ٢ مليون نسمة من غزة.



وفي ختام كلمته، دعا البنا، شباب العالم لتوفير احتياجات الشعب الفلسطينى إلي جانب تنظيم مبادرات للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب ونشر الوعى بتاريخ القضية الفلسطينية.