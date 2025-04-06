اتفاقيات ومذكرات تعاون.. أبرز ملفات القمة المصرية الفرنسية غدًا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الإثنين ، وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.

ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي.

وتعقد بالقاهرة غدًا الإثنين جلسة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.



ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

وسوف يشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما يشهدان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

ومن المقرر التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية شاملة حيث سبق للاتحاد الأوروبي أن أبرم بدعم من فرنسا اتفاقية شراكة استراتيجية والغرض منها إبراز دعم وتضامن الاتحاد الأوروبي مع القاهرة.

ومن المقرر أن يصدر، بنهاية الزيارة، بيان شامل عن الزيارة يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والدفاعية والتجارية والثقافية والأكاديمية، ويوفر بيانا بالاتفاقات والعقود الجديدة الموقعة سواء أكانت المؤسساتية أم التجارية.