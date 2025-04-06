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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بكأس العاصمة

ارشيفية
ارشيفية
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انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ونظيره مودرن سبورت، بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

 تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، الا انهما فشلا فى ترجمة سيطرتهما إلى أهداف، ولم ينجحا فى فرض اسلوب لعبهما على كل منهما.

 ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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