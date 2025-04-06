ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل الصدارة وريال مدريد يلاحقه

اشتدت المنافسة في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء مباريات الجولة الثلاثين، حيث حافظ برشلونة على صدارته للترتيب، في حين واصل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مطاردتهما للقب، بينما لا تزال المنافسة مشتعلة أيضًا على المراكز الأوروبية.

ويعتلي برشلونة صدارة الليجا برصيد 67 نقطة بعد مرور 30 جولة، حيث يقدّم الفريق الكتالوني أداءً مميزًا هذا الموسم تحت قيادة مدربه، ويأمل في الحفاظ على مستواه خلال الجولات المتبقية من المسابقة.

في المركز الثاني يأتي ريال مدريد برصيد 63 نقطة، بعدما تعثر في عدد من المواجهات الهامة هذا الموسم، إلا أنه لا يزال قريبًا من المتصدر، ويبقى أحد أقوى المنافسين على اللقب حتى اللحظة.

أما أتلتيكو مدريد، فيحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ويظهر الفريق المدريدي بشكل قوي من الناحية الدفاعية، ما يجعله دائمًا حاضرًا بقوة في حسابات المنافسة، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته.

من جهته، يحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعدما قدم موسمًا متوازنًا حتى الآن، ويأمل في حجز بطاقة مؤهلة للمسابقات الأوروبية.

فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس بـ48 نقطة، متقدمًا على فياريال صاحب المركز السادس والذي يملك 47 نقطة مع مباراة مؤجلة قد تقلب الموازين في سباق المركز الخامس.

ومع تبقي عدد محدود من الجولات، يبدو أن المنافسة ستبقى مفتوحة حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم، سواء في صراع القمة أو المراكز المؤهلة للبطولات القارية.