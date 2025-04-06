"صحة المنوفية": اجتماع موسع لبحث تحديات إدارات المتوطنة ومكافحة العدوى

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اجتماعًا موسعًا للجنة التقييم والمتابعة CMEH، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديم رعاية متميزة للمواطنين.

ترأس الاجتماع الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مديرها، بحضور الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاج، والدكتورة مروة قطب، منسق اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، من بينهم: الدكتورة سارة محمود، الدكتور مصطفى فاروق محمد، والدكتورة دينا أيمن محمود.

ناقش الاجتماع الوضع الراهن والتحديات التي تواجه إدارات الأمراض المتوطنة ومكافحة العدوى، بحضور كل من الدكتورة زينب الصاوي، مدير عام إدارة المتوطنة، والدكتور أحمد فليفل، مدير إدارة مكافحة العدوى، حيث تم استعراض أبرز المشكلات التشغيلية والفنية ووضع آليات عملية للتعامل معها.

كما شهد الاجتماع مشاركة فعالة من الإدارات الفنية والإدارات المعنية بالمديرية، والتي قدمت عددًا من التوصيات والمقترحات لدعم منظومة العمل، بما يضمن تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة في مجالي مكافحة الأمراض والعدوى.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، وتعزيز جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة المنوفية.