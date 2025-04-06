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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة كوكا.. لوهوفر يحقق فوزًا ثمينًا على مونبلييه في الدوري الفرنسي

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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حقق فريق لوهوفر فوزًا مستحقًا على مضيفه مونبلييه بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ، على ملعب "دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وجاءت بداية المباراة قوية من جانب الضيوف، حيث افتتح ياسين كشطة التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، مانحًا التقدم لفريقه منذ اللحظات الأولى.

وفي الدقيقة 33، عزز عبدولاي توريه النتيجة بهدف ثانى بعد تمريرة حاسمة من خوسيه كازيمير، لينهي لوهوفر الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون رد.

وحافظ الفريق الضيف على تقدمه في الشوط الثاني رغم محاولات مونبلييه للعودة، ليخرج  بثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه.

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