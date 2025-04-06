منتخب شباب الفراعنة يتقدم بهدف ثانٍ في شباك الكاميرون

تمكن منتخب مصر تحت 17 سنة من احراز هدف ثانٍ في شباك الكاميرون بعد دقائق من فاعليات الشوط الثاني ، في المباراة تجمع بينهم حاليا في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة.

وجاء التشكيل كالآتي:

عمر عبد العزيز

نور أشرف

حمزة الدجوي . أدهم فريد . مهند الشامي

عمر كمال

محمد البنداري . محمد حمد . عبد العزيز الزغبي . أنس رشدي

حمزة عبدالكريم

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة

تذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

بوركينا فاسو ٦ نقاط

جنوب أفريقيا ٤ نقاط

الكاميرون نقطة واحدة

مصر بدون نقاط

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الجولتين الأولي والثانية أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو على الترتيب من أجل المنافسة على تذكرة التأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥.