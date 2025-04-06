بمشاركة عمر مرموش.. التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر في الدوري الإنجليزي

انتهت قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب "أولد ترافورد".

ورغم الأسماء الكبيرة والتوقعات العالية، لم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء، وسط تحفظ تكتيكي من الجانبين وتماسك دفاعي واضح.

وحاول مانشستر سيتي الضغط من أجل اقتناص هدف الفوز، في حين اعتمد مانشستر يونايتد على المرتدات، لكن دون فعالية حقيقية على المرمى.

بهذا التعادل، يواصل الفريقان سباق النقاط، حيث يخسر كل منهما نقطتين ثمينتين في صراع المراكز المتقدمة.