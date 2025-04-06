سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد 6 إبريل 2025

ارتفع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 مارس 2025، مقدار 54 قرشا في المتوسط علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية، مسجلا بذلك 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني،بالإضافة إلى 50.56 جنيها للشراء و50.66 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في ميد بنك، ثم 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في أغلب البنوك من بينها " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، نكست، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة، الإسكندرية، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والإسكان، البركة،العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.08 جنيها للشراء و 51.18 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIN،المصري لتنمية الصادرات، سايب"، ثم 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في بنكي HSBC،و كريدي أجريكول.

وأخيرا وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.