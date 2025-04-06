"القاصد" يتلقى التهنئة من أسرة جامعة المنوفية الأهلية بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى والدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى، والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية ومديرى البرامج، وعدد من مديرى الإدارات بجامعة المنوفية الأهلية.

وذلك لتهنئة رئيس الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيين له عيدا سعيدا وأن يعيده الله على جميع أبناء ومنسوبى الجامعة بالخير واليمن والبركات، ومزيدا من التقدم والازدهار لجامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية، معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء، ومعربين عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه الدائم لجميع فعاليات وأنشطة الجامعة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتظام العملية التعليمية بالجامعة.

قدم رئيس الجامعة التهنئة للحضور ولجميع أبناء جامعة المنوفية الأهلية، متمنيا أن يكون هذا العيد بدايةً لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والعطاء، موجها الشكر للجميع لحرصهم الدائم على المشاركة فى كافة المناسبات، كما وجه لهم الشكر للجهود المتميزة التي يبذلها الجميع سواء في الجوانب الأكاديمية أو البحثية أو الخدمية، والتي تعكس التزاما كبيرا برسالة الجامعة ودليلاً على روح المسؤولية والتميز التي تتسم بها أسرة جامعة المنوفية الأهلية، مشيدا بمستوى الأداء بالجامعة وسير العمل بصورة منتظمة على كافة المستويات، ومدى التعاون المثمر والبناء بين الجميع لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.