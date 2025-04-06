مدير تعليم قنا يشدد على تقييم موضوعي للتلاميذ

تفقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، صباح اليوم، مدرسة حاجر قنا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية المنظمة للعمل.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الخطط العلاجية للتلاميذ المسجلين في سجل "٢٦ قرائية"، وتكاتف الجهود لتحسين مستوى الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أهمية رصد وتحديد نقاط الضعف بدقة لمعالجتها بشكل فعّال.

كما وجه بسرعة صرف مستحقات العاملين والعاملات ضمن بند مجلس الأمناء، مؤكداً على دور هذه المستحقات في تحفيز واستقرار الكوادر التعليمية والإدارية داخل المدارس.

وأثناء مروره بالفصول، تابع وكيل الوزارة سجلات الحضور والانصراف والأمن والتوجيه الفني، مطالبًا بمطابقة كراسات التلاميذ ودفاتر الدرجات مع سجلات الزيارات، ومحاسبة الموجهين أصحاب الزيارات المتباعدة.

وأكد الصابر على أهمية الموضوعية والحيادية في تقييم الطلاب، مشددًا على عدم المساواة في الدرجات بين الطلاب الحاضرين والمتغيبين دون أعذار، خاصة في بنود المواظبة والسلوك والواجب والتقييمات الأسبوعية.