محافظ الإسكندرية يوجه بحل مشاكل مستثمري مصانع الناصرية

في إطار تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ودعم عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية بالإسكندرية عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بمنطقة الناصرية الصناعية الواقعة بنطاق حي عامرية ثان، وذلك لوضع حلول عاجلة للمشاكل والمعوقات التى تواجههم.

و أوضح محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية و دعم الاستثمارات، مؤكداً على قيامه بوضع استراتيجية عاجلة لمحافظة الإسكندرية لدعم وتشجيع قطاع الاستثمار و المستثمرين بكافة المناطق الصناعية بالمحافظة ومن بينها منطقة الناصرية.

وكشف أن منطقة الناصرية تبلغ مساحتها ٥٢١٢ فدان وتقدر مساحة الكتلة السكنية بها ٣٧٪ ، بينما تبلغ المساحة الصناعية بها ٢٪؜، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة مساحات للمنطقة الصناعية لدعم التوسع الصناعي مع مراعاة الوضع الراهن للمصانع المتواجدة بالمنطقة.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي عامرية ثان ومدير ادارة التخطيط و التنمية العمرانية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة مؤكدا على فتح أبواب مكتبه أمام أي مستثمر أو صاحب مصنع وحل مشكلاتهم بأسرع وقت .

و أكد المحافظ أنه وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن هناك زيادة كبيرة في أعداد السكان وهو ما يقتضي التوسع فى قطاع الإنتاج وزيادة عدد المصانع في المناطق الصناعية كمنطقة الناصرية حيث سيوفر ذلك فرص عمل لهذه الأعداد المتزايدة من السكان، وسيعمل على دفع عجلة الإنتاج، وخاصة أن الصناعة هي قاطرة التنمية وتحظى باهتمام ودعم كبير من جانب القيادة السياسية.