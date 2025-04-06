التريلا دهست الملاكي.. إصابة شخصين في حادث أعلى كوبرى سندوب بالدقهلية

أصيب شخصان بإصابات خطيرة، إثر حادث دهس سيارة تريلا بسيارة ملاكي كانا يستقلانها أعلى كوبرى سندوب الجديد وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .



وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم فى نزلة كوبرى سندوب الجديد بين سيارة تقل تريلا وسيارة ملاكى ووجود مصابين .



و على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة تريلا مع سيارة ملاكى مما أدى إلى دهس السيارة الملاكى وبداخلها شخصان .



فيما تمكنت رجال الإسعاف بمساعدة الأهالى من استخراج المصابان من داخل السيارة الملاكى وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج.



وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.