أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول، على يد شابين بسبب علاقة غير شرعية مع شقيقة أحدهما.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه مقتل والده صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على إثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته، وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وذلك فى أقل من 24 ساعة من إرتكاب الجريمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.