"تعليم بني سويف" تشدد على متابعة نسب الحضور وتنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور

أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خلال اجتماعها مع قيادات التعليم، على ضرورة المتابعة الدقيقة لنسب حضور الطلاب يوميًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ظاهرة الغياب، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الطلاب الأكاديمي والسلوكي.

كما شددت على أهمية تفعيل البرامج العلاجية للطلاب المتعثرين، والعمل على قياس التحصيل الدراسي بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة التعليم بالمحافظة.

وأكدت الهواري على ضرورة تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور في جميع المدارس، لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومشاركتهم في دعم العملية التعليمية، بما يحقق مصلحة الطالب ويُسهم في تحسين مستواه العلمي.

وأشارت إلى أن التواصل الفعال مع أولياء الأمور يمثل أحد الركائز الأساسية لضبط الأداء المدرسي وتحقيق بيئة تعليمية ناجحة ومستقرة.