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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول .. مصر والكاميرون تعادل إيجابي بهدف لكلا الفريقين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
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انتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق من مباراة منتخب مصر والكاميرون تحت 17 سنة في المباراة تجمع  بينهم حاليا في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة.

وجاء التشكيل كالآتي
عمر عبد العزيز

نور أشرف

حمزة الدجوي . أدهم فريد . مهند الشامي

عمر كمال

محمد البنداري . محمد حمد . عبد العزيز الزغبي . أنس رشدي

حمزة عبدالكريم

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة
تذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

بوركينا فاسو ٦ نقاط

جنوب أفريقيا ٤ نقاط

الكاميرون نقطة واحدة

مصر بدون نقاط

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الجولتين الأولي والثانية أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو على الترتيب من أجل المنافسة على تذكرة التأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥.

منتخب الناشئين الشوط الاول