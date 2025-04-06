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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط مرتكبي واقعة قتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 5 الجارى لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه مقتل والده ( صاحب شركة مقاولات ) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم. 
 

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة )، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته ، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته.. وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. 


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

24 ساعة أحد الأشخاص الاجهزة الامن بمديرية أمن القاهر