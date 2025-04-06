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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على ساق بشرية طافية بعزبة القطاوي في نبروه بالدقهلية

جانب من موقع الحادث
جانب من موقع الحادث
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سادت حالة من الذعر بين أهالي عزبة القطاوي التابعة لمركز نبروة في محافظة الدقهلية، عقب عثورهم على ساق آدمية كاملة طافية بمياه الترعة وجرى انتشالها ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة فيما يكثف ضباط وحدة مباحث المركز من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.


وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي عزبة القطاوي التابعة لمركز نبروه، بعثورهم على ساق بشرية كاملة طافية بمياه الترعة.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجزء المعثور عليه، ونقله لمشرحة مستشفى نبروه.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ويكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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