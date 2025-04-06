"تعليم بني سويف" تبحث آليات تطبيق نظام البوكليت وتطوير البيئة المدرسية

عقدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل المختلفة، بحضور عدد من قيادات المديرية، وذلك لمناقشة استعدادات المديريات لعودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

في مستهل اللقاء، هنأت وكيل الوزارة الحضور بعيد الفطر، مشيدة بالجهود المبذولة من جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

كما شددت الهواري على ضرورة الالتزام بتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية، لما له من أهمية في الحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس، وتطهير دورات المياه، ودهان الفصول، وتشجير ساحات المدارس، بما يعزز من بيئة صحية وجمالية للطلاب، داعية إلى مواصلة العمل للحفاظ على الكثافات الطلابية دون تجاوز 50 طالبًا في الفصل.